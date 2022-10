Sabato 22 Ottobre 2022, 22:41

Urlava ai bambini che erano “monelli”, li sculacciava e dava loro delle botte in testa o degli schiaffi sulle guance, fino a l punto di lasciare una bambina senza acqua dall’ora di pranzo all’uscita di scuola perché “colpevole” di aver dimenticato il bicchiere. U na maestra di 60 anni, Alessandra C . , è imputata davanti al Tribunale di Roma per maltrattamenti aggravati. I fatti contestati risal gono all’anno scolastico 2018 - 2019. Sono sei le famiglie degli alunni della materna e della prima elementare dell ’Istituto comprensivo “Via dei Sesami”, a Centocelle, che si sono costituite come parte civile nel processo, assistite dagli avvocati Tatiana Montella e Susanna Zorzi. «Ogni volta che c’era quella maestra mia figlia non voleva andare a scuola – ha raccontato venerdì una mamma in udienza – si attaccava alle gambe e mi implorava di portarla via. Le aveva persino requisito gli occhiali da vista dicendo che era meglio che a scuola non li portasse» . M a l’ex preside dell’istituto , che inizialmente era stato indagato nel procedimento (e poi archiviato) , davanti ai giudici ha sminuito questi episodi : «I bisticci tra madri e maestre sono nella norma».

I FATTI

A scuola per imparare a vivere, ma per una bambina della scuola materna e cinque della prima elementare non è stato così e l’anno scolastico si è trasformato in un incubo che i piccoli sono stati costretti ad affrontare ogni giorno. La maestra che avrebbe dovuto prendersi cura di loro non lo faceva e , dietro le porte chiuse delle aule di v ia dei Sesami, urlava, li schiaffeggiava e li puniva per essere stati “monelli”. Così, all’inizio del nuovo anno scolastico, i bambini dapprima volenterosi e contenti di andare a scuola hanno iniziato a cambiare, chiedendo ai genitori di restare a casa. Avevano paura della maestra Alessandra. «All’inizio dell’anno, noi mamme abbiamo notato un atteggiamento diverso nei nostri figli - ha raccontato a i giudici della quinta sezione penale una delle mamme delle vittime - M ia figlia , che prima era felice di andare a scuola, ha iniziato a dirmi che voleva andare via quando arrivava la maestra Alessandra». I bambini erano a disagio, lo manifestavano con i genitori, che insospettiti hanno inoltrato una prima segnalazione al preside chiedendo che le porte delle aule restassero aperte: «C’era sempre confusione e non capivamo cosa stesse accadendo dentro - ha spiegato la mamma in aula - N on ho mai visto lividi, ma c’erano dei comportamenti che inquietavano mia figlia , che era agitata soltanto quando c’era la maestra Alessandra e tranquilla con i supplenti e con le altre insegnanti». La bambina , che frequentava ancora la materna, ha iniziato così a regredire: «Faceva di nuovo la pipì a letto e continuava a ripetermi: “la maestra è cattiva e io sono monella ” ». Le mamme si confrontavano, parlando alle feste di compleanno e fuori dalla scuola. I piccoli, intanto, continuavano a subire i presunti soprusi dell’insegnante, fino ad arrivare ad essere privati persino dell a possibilità di bere .

L ASCIATA SENZA ACQUA

«Era giugno, mia suocera è andata a scuola a prendere la bambina e l’ha trovata in lacrime: non beveva da mezzogiorno e faceva molto caldo – ha raccontato la mamma – E ra in punizione perché non aveva il bicchiere, aveva chiesto persino di andare in bagno per bere dal rubinetto . I compagni di classe le volevano prestare il bicchiere, ma la maestra non ha voluto. Alla fine l’hanno fatta bere di nascosto e sono stati sgridati». «Per “sfuggire” alla maestra mia figlia ha fatto un anno in meno di materna, per lei è stato uno shock - ha precisato la donna - S i rifugiava all’ultimo banco e non si fidava di nessuno».

Dopo quest i episodi, il preside ha contattato la signora rassicurandola che avrebbe preso tutti i provvedimenti del caso. «Sono stato contattato da una decina di genitori a inizio anno scolastico , ma i “bisticci” tra mamme e insegnanti sono frequenti, nella norma - ha tagliato corto l’ex dirigente dell’istituto nella sua testimonianza in aula di venerdì scorso - Ho fatto anche delle supplenze nelle classi dove lavorava, ma non è mai emerso nulla. I bambini a scuola, prima di entrare, piangono sempre».