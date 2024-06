Lunedì 3 Giugno 2024, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 12:17

La sveglia delle 3 ha il suono dell'inquietudine. Nessun trillo echeggia nella casa popolare di via Ugento, al Quarticciolo. «Si dorme poco qui, le preoccupazioni sono tante». La prima: attenti a non far rumore, c'è Claudio che ancora riposa. A fare compagnia fino alle 7 solo giochi colorati sul tablet «per passare il tempo». Il sole si alza: filtra poco per quell'albero del cortile mai potato che sfiora le finestre e oscura la giornata. Sul tavolino della sala da pranzo decine di scatole di medicine. «Sono di Claudio, le mie sono sulla mensola». Per lui (invalido al 100 percento) 16 pasticche al giorno, per lei (invalida al 75%) 15. Claudio Colantoni, 78 anni, una vita da usciere, ora con pluripatologie, e Anna Bardani, 72, un tempo parrucchiera, senza un rene e tanti altri problemi di salute, si salutano: è l'ora della colazione. La luce del giorno prova a illuminare le decine di foto appese alle pareti: sorrisi, matrimoni, gite, compleanni. «Amo la mia famiglia» dice, due figlie, 4 nipoti. Niente sveglia per Anna che dorme solo poche ore («devo curare mio marito»), l'unico trillo in casa è del cellulare. «Ecco le mie figlie, vogliono sapere come stiamo: anche la sera chiamano sempre. Vorrebbero aiutarmi, ma io non voglio, ce la faccio da sola». «Sono forastica» ripete strappando un sorriso. Le faccende di casa, le finestre spalancate su via Molfetta. Anna ora fa lo sguardo severo, controlla: «Nell'asilo abbandonato ci vivono, lì ci sono prostituzione e spaccio». Poi uno scatto verso il frigo: «Mancano pomodori, insalata, acqua». Si pensa già al pranzo, ma non può uscire per la spesa, non può lasciare solo il marito gravemente malato. «E lui non può scendere in strada, qui non c'è l'ascensore, dobbiamo fare tre piani a piedi». «Trentanove scalini» ripete con rabbia, più altri sei del portone. «Siamo in graduatoria per l'ascensore dal 2009, l'Ater che fa? Solo promesse e noi qui intanto moriamo».

La palazzina

Nella palazzina lotto 8, 15 famiglie, altri 5 invalidi. Tutti reclusi a casa. «Siamo il lotto dei dimenticati» borbotta Anna. Per la spesa chiama il supermercato. «La portano, ma c'è il sovrapprezzo». A volte scende veloce: «Devo correre per non lasciare troppo tempo da solo Claudio, prendo una cassa di acqua e do 5 euro a un immigrato, mi aiuta a portarla in casa». Claudio sulla poltrona sbircia il ballatoio. Sedici passi lo aspettano. «Più volte al giorno, quasi glielo impongo, perché deve muoversi, visto che senza ascensore non può uscire». Anna sempre al suo fianco cammina con lui scansando dal volto i panni stesi che ciondolano. «Questo ballatoio è il nostro miracolo, ce lo invidiano sa? Qui possiamo sgranchire le gambe e distrarci». Sedici passi in avanti, non oltre. C'è un cancello «per sicurezza». Per non far occupare casa, per non far entrare ladri, truffatori, avvoltoi di anziani. Altri sedici passi, indietro. «Percorro il ballatoio anche 20, 30 volte: mi aiuta anche a non pensare». Poi un altro scatto. Anna pensa alle visite specialistiche di Claudio. Molte a pagamento. Ad altre rinuncia. «Ho chiamato il Cup, per la Pet al torace c'è posto solo a Cassino, privatamente costa 450 euro». Prova a pensare un pochino a sé. Visita gastroenterologica urgente, massimo 10 giorni di attesa. «Mi hanno detto che il primo appuntamento c'è il 12 agosto». Anna non si arrende. «Da un anno aspettiamo l'accompagno e gli arretrati. Manca anche l'assistenza per portare mio marito a passeggio e lo aiuti a scendere le scale». Aiuta il marito e anche gli altri. Prepara i bustoni: dentro infila vestiti da donare. E poi cucina fettuccine con i funghi, insalata e pomodori. A cena ci sarà frittata di polpette. Ma sui fornelli mette anche il minestrone. Sedici passi, apre il cancello e suona al vicino. «Ecco il piatto per Maria Pia». L'accoglie Franco Faraoni, 83 anni. Nella stanza accanto c'è la moglie, 80, malata di Parkinson. «Maria Pia esce solo per le visite, l'aiuto a fare le scale, ci accompagna in auto mio figlio». E mostra con dolcezza i gesti: lui di spalle scende e quasi abbraccia la moglie. Anna e Franco si scambiano consigli, entrambi caregiver senza neanche saperlo. Volevano mettere un montascale a loro spese. «Ma non c'è spazio» dicono. Si affacciano dal tratto di ballatoio comune, salutano la vicina. Rimpiangono «il conclave», quando più giovani scendevano e si sedevano in circolo insieme ad altri. Lo sguardo di Anna è di nuovo severo: in strada una sagoma. «Quello è un pusher». «Qua sotto - spiega - li ho cacciati, avevano 12-13 anni, gettavo acqua». Alle 19,30 c'è la cena, ma prima i figli, sempre preoccupati, chiamano e usano parole di affetto. «Tutto bene sì, non preoccupatevi».