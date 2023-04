Roma, trova la fidanzata morta sul divano: aveva 37 anni, choc al Collatino

Tragica scoperta a Roma. Un 55enne italiano ha trovato la sua compagna, una 37enne romena, senza vita sul divano di casa. È accaduto ieri sera, intorno alle 19.40 in via Igino Giordani in zona Collatino a Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza e, dagli accertamenti, sarebbe morta per un malore.

