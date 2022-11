Roma, buca “killer” in via Prenestina: area transennata da settimane, ma nessun lavoro in corso

Da circa un mese una grande buca nel bel mezzo di via Prenestina, (altezza civico 683) spaventa residenti e automobilisti. In una delle vie consolari della città ad altissima frequentazione, non solo di giorno ma anche di notte, la viabilità della strada è stata messa a dura prova. Inizialmente alcune segnalazioni al Comune di Roma, arrivate da parte di qualche abitante del quartiere, avevano portato finalmente alla delimitazione dell’area pericolosa.

Nessun lavoro da 3 settimane

Un cartello blu che obbliga lo svoltare leggermente a destra ed una rete con attaccata una lucina gialla ad intermittenza. Nulla di più, soluzioni rapide ma funzionali a metà, che avrebbero dovuto tutelare i passanti momentaneamente. Ma da tre settimane la situazione risulta invariata. Nessun lavoro in corso per risolvere il problema. I pedoni, ma soprattutto i veicoli di passaggio a Colle Prenestino, sono costretti a dover invadere la carreggiata di senso opposto non solo per evitare la buca, ma ad oggi tutta la segnaletica arancione che sarebbe dovuta essere lì per poco.

Le difficoltà dei mezzi pubblici

Nel tratto di strada spesso bloccato dal traffico, inoltre, circolano tre linee autobus. I grandi mezzi pubblici infatti sono, e mettono spesso, in difficoltà durante il passaggio. L’SOS partito dai residenti di zona aspetta rapide risposte, visto che da anni la manutenzione del manto stradale preso in considerazione ha causato notevoli disagi. Quest’estate infatti sulla stessa via (altezza civico 1184) si era presentato lo stesso identico problema risolto anche lì dopo mesi. Un grido d’allarme che a distanza di tempo non sembra trovare ascolto, partendo dalle buche per arrivare alle strisce pedonali fino all’illuminazione.