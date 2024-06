Roma, l'asilo nido preso di mira dai ladri: otto colpi in due mesi

L’asilo comunale Albero azzurro è stato vandalizzato 8 volte in due mesi. Al Pezzani sono stati rubati 40 pc. Al nido Giocosi Anatroccoli, sulla Prenestina,i malviventi sono entrati durante l’orario scolastico. I ladri hanno messo a soqquadro anche all’istituto Sesami e l’istituto comprensivo Olcese. Ma l’elenco potrebbe proseguire ancora. Sono le scuole in cui si sono verificati atti di vandalismo dall’inizio dell’anno. E la maggior parte degli istituti si trova nel V Municipio, dove altri episodi hanno coinvolto anche la scuola primaria Francesco Bonafede, il plesso Tenore dell’Istituto Comprensivo Largo Cocconi, l’Ic Giovan Battista Valente.

«Nelle ultime settimane i furti sono aumentati. Solo nell’ultimo mese abbiamo avuto circa 10 casi», dice Cecilia Fannunza è assessora alla scuola del Municipio V, e quella che racconta è una vera e propria emergenza. I danni maggiori vengono registrati nei locali delle mense, dove i ladri rubano principalmente beni alimentari ma anche pentole e stoviglie. E poi la biancheria utilizzata dai bambini del nido e i prodotti igienico sanitari. Le strutture più colpite sono i nidi e le materne. Scuole in cui organizzare la ripartenza dopo i furti è anche più complesso, perchè ogni locale ha una sua funzione, con spazi dedicati al sonno, altri al momento del pasto e altri ancora destinati al gioco.

NIDI E MATERNE

Nel caso dei nidi, quindi, al disagio del furto si accompagna anche l’interruzione di una routine fondamentale per i piccoli alunni.

«Non si tratta di aule che possono essere interscambiabili. Bambini così piccoli non possono essere spostati da un ambiente all’altro», precisa l’assessora alla scuola. Anche il furto degli alimenti non è solo un danno economico, nel caso di una scuola dell’infanzia. Ma obbliga anche a cambi di menu e interrompe una programmazione alimentare stabilita con cura.

Eppure le strutture sono state quasi tutte allarmate. In particolare, nelle scuole del V Municipio, ben 87 edifici scolastici dispongono di un allarme. Ma quando l’allarme suona, non interviene nessuno.

L’INTERVENTO

È questo il nodo su quale interviene il protocollo che sarà firmato tra Campidoglio, Regione Lazio, Prefettura e Ufficio scolastico regionale, che connette le strutture al numero unico per le emergenze.

«Sono anni che chiedevano questo collegamento al numero delle emergenze, e finalmente arriva una soluzione. Questo tema è atavico», aggiunge ancora Cecilia Fannunza. «Senza un collegamento con il numero unico delle emergenze - spiega l’assessora alla scuola del Municipio V - possiamo contare solo sull’ eventuale intervento di una pattuglia dei vigili urbani. Gli allarmi ci sono, ma suonano a vuoto. In cinque istituti abbiamo anche un sistema di videosorvegliata. Eppure il paradosso è che sono le scuole più colpite».

Per tutta la comunità del Municipio V, quindi, la speranza è che ora le scuole possano continuare la loro attività didattica senza interruzioni. Soprattutto quelle che insistono sull’asse della Palmiro Togliatti. Lì, nei pressi del Parco Madre Teresa di Calcutta, c’è un problema di ordine pubblico che ricade anche sui bambini della zona. Tra le zone più colpite anche Centocelle e l’Alessandrino.

A fine maggio genitori e residenti si sono uniti in un corteo che ha percorso tutti i punti sensibili: da Via Prenestina a via Pirotta, per arrivare fino al parco Madre Teresa di Calcutta. A gridare in coro c’erano anche i bambini. Il messaggio era chiaro: «Basta furti. A scuola si viene per giocare e imparare, non per rubare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA