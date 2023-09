Roller Day: la pista di via Tolmezzo apre domani ai curiosi del pattinaggio

Porte aperte in V municipio per provare il pattinaggio a rotelle con l’evento Roller Day in programma domani, 24 settembre, nello spazio verde di via Tolmezzo, dove a partire dalle ore 10 sarà possibile provare il brivido e l’adrenalina di sfrecciare sui pattini assistiti dagli istruttori della Federazione italiana sport rotellistici.

L’iniziativa, gratuita ed inserita nel calendario delle attività promozionali messe in campo dalla Feisr per promuovere lo sport sui pattini a rotelle nelle sue diverse declinazioni, vedrà il coinvolgimento del Csi Roma Est sezione pattinaggio, i cui tecnici, istruttori ed atleti saranno a disposizione di tutti i curiosi e gli appassionati che vorranno cimentarsi con questa disciplina negli spazi della pista all’aperto di via Tolmezzo.

Ulteriori informazioni sull’evento Roller Day in V municipio possono essere reperite sulla pagina Facebook del Csi Pattinaggio Roma Est oppure telefonando al numero 373.7464734.