Martedì 21 Maggio 2024, 06:25

Nodo Pigneto, ultima chiamata. Ancora due settimane per sapere se, questa volta, verranno presentate offerte per realizzare il nuovo nodo di scambio fra le ferrovie regionali e la metro C. Siamo alla quarta volta che Rete Ferroviaria italiana, la società delle Ferrovie dello Stato che si occupa delle infrastrutture, mette a bando il progetto. Nelle prime tre occasioni, non si è presentato nessuno. Questa volta potrebbe essere diverso. Almeno così sperano anche in Campidoglio.

LA STORIA

La storia di questo progetto nasce nel 2010 quando venne approvato il progetto preliminare dell’opera. Ci vollero tre anni per terminare la valutazione di impatto ambientale. Nell’autunno 2015 viene approvata la progettazione esecutiva. Dopo di che, iniziano i problemi. Soldi che mancano, lentezze procedurali, mancanza di chiarezza da parte del Comune che fra il 2016 e il 2021 non riesce a imprimere rapidità ed efficacia alla propria azione e i lavori preliminari - scavi, sottoservizi, fogne - segnano il passo accumulando ritardi su ritardi.

LE GARE DESERTE

Finalmente, a ottobre 2021 Pigneto entra nelle opere commissariali insieme al raddoppio della Lunghezza–Guidonia, al quadruplicamento Ciampino–Capannelle e al raddoppio della Cesano–Bracciano. A settembre 2022 arriva il progetto finale. Poi un altro paio di ordinanze del commissario straordinario e una conferenza stampa di presentazione del progetto. Quindi, inizia il balletto delle gare. La prima viene bandita a giugno 2023, con scadenza a luglio. L’appalto viene bandito per un valore di 101 milioni di euro (più Iva). A settembre, arriva l’ufficialità di gara deserta. Ferrovie dello Stato ci riprova a ottobre. Stavolta, si alza l’asticella e il valore della gara sale a 116 milioni di euro (più Iva) con scadenza a novembre. Anche stavolta, gara deserta.

Terzo tentativo: il valore della gara resta invariato (116 milioni più Iva) ma stavolta vengono ammesse anche le offerte a rialzo. Tradotto: più soldi, purché l’opera si faccia. Ma il 28 dicembre, data di scadenza del termine per presentare le offerte, di nuovo non si presenta nessuno.

Il motivo? Ufficialmente nessuno lo dice. Ma la ragione va ricercata nei tempi, quelli del Giubileo impossibili da rispettare per un’opera così complessa, e per i soldi, troppo pochi (almeno per le prime due gare). Alla fine, per le aziende che si occupano di realizzare queste infrastrutture pesanti risultava molto più appetibile partecipare ad altr gare anziché ad una che aveva finanziamenti scarsi e tempi troppo stretti.

L’OPERA

Anche perché l’opera è di quelle complesse: c’è da realizzare una nuova stazione a Pigneto, in corrispondenza proprio del ponticello che oggi unisce le due parti del quartiere. Sotto i binari va creato un tunnel che consenta di connettere direttamente la fermata metro Pigneto con la nuova stazione, realizzando un nuovo nodo di scambio che diverrebbe, dopo Termini e Tiburtina, il terzo per importanza della città. Infine, la copertura. Il Pigneto è diviso in due proprio dalla ferrovia, che scorre al di sotto del piano strada. E il progetto prevede di coprire questo vallo in modo da operare una ricucitura del quartiere.

Come cronoprogramma, la previsione iniziale, quella del 2022, era un quadriennio di lavori, dal 2023 al 2027, con la stazione e il sottopasso di connessione con metro C come prime opere da realizzare. E la copertura come ultimo step. Ovviamente, ammesso che il timing resti lo stesso, i 4 anni di lavori vanno conteggiati quanto meno da fine 2024.

Ultima chanche, dunque. Spiega l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè: «Pigneto è un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro perché, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e la fermata della metro. Purtroppo allo stato attuale molti degli obiettivi che erano stati concordati con Ferrovie dello Stato, da realizzare prima del Giubileo, sembrano disattesi. L’auspicio è che questa quarta gara abbia un esito diverso dalle precedenti, in caso contrario chiederemo il ripristino della viabilità precedente». Un intervento, quest’ultimo, che costerebbe 500 mila euro e di cui, secondo l’idea del Campidoglio, dovrebbe farsi carico Ferrovie dello Stato.