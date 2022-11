Orienteering, esplorazione sportiva dei parchi del V Municipio con la manifestazione Gimme FiVe

Praticare sport e conoscere il territorio e le aree verdi di Centocelle, Prenestino e Tor tre teste grazie all’orienteering e all’evento Gimme FiVe, manifestazione promozionale dedicata a questa particolare disciplina che prevede la partecipazione gratuita, con istruttori federali Coni, a gare di esplorazione in diversi parchi dei quartieri del V Municipio.

Termini, cimitero dei motorini accoglie i turisti. Rottami degli scooter bruciati mai rimossi dal 7 ottobre

Nello specifico gli eventi si svolgeranno a Villa De Sanctis (5 novembre), al parco di Centocelle (6 novembre), a Villa Gordiani (12 novembre) e al centro sportivo ‘Alfredo Nori’ di Tor tre teste (13 novembre), quest’ultimo già teatro del primo appuntamento della kermesse organizzata dall’associazione sportiva Orsa Maggiore.

“Per chi affronta l’orienteering per la prima volta, il Gimme FiVe offre l’occasione di avvicinarsi a questo magnifico sport in condizioni protette, con l’aiuto di persone esperte e in massima tranquillità – afferma Fausto Conti, consigliere dell’Asd Orsa Maggiore -. L’organizzazione di questo evento è per noi un’opportunità significativa di dare visibilità ad uno sport poco conosciuto soprattutto dalle nostre parti, ma che dà tanto a chi lo pratica perché richiede, sviluppa e allena abilità tecnica, prontezza, strategia e forma fisica e mentale. L’orienteering offre infatti divertimento e sfida, ma anche avventura, immersione nell’ambiente circostante e interazione, il tutto in un contesto di grande inclusività: può essere praticato con soddisfazione con ogni livello di esperienza, di forma fisica e ad ogni età”.

Per iscrizioni e informazioni telefonare al numero 3290954604, inviare una email all’indirizzo info@asdorsamaggiore.it oppure consultare il sito www.asdorsamaggiore.it