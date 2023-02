Militare aggredito a Roma, morto Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Caccia agli aggressori. L'ipotesi del tentativo di rapina a Centocelle

Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di rianimazione dell'Umberto I. Danilo Salvatore Lucente Pipitone non ce l'ha fatta. È morto il caporal maggiore dell'Esercito originario di Erice (Trapani), 44 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta in strada alle due e trenta della notte tra venerdì e sabato in via dei Sesami, all'angolo con viale Palmiro Togliatti, a Centocelle. Al Policlinico Umberto I è arrivata la famiglia dalla Sicilia. I familiari hanno appreso dai sanitari del decesso.

Rissa choc a Centocelle, un militare in fin di vita: Danilo Pipitone (44 anni) è in coma

L'aggressione a Centocelle

Danilo Salvatore era stato ritrovato a terra, privo di conoscenza, dall'ambulanza e dalle volanti della polizia chiamate a intervenire. Era ferito al volto, con un grosso taglio sul sopracciglio e i segni di un forte colpo alla nuca.

LE INDAGINI

Difficile, al momento, dire cosa si successo. Si può ricostruire che il 44enne sia stato colpito con un pugno in viso e poi sia rovinato a terra sbattendo il capo. Ma sul perché dell'aggressione si deve ancora far luce. Gli investigatori della Squadra mobile hanno messo sotto torchio un paio di pensone. E cercano ulteriori riscontri alla ricostruzione della dinamica acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di zona e alcune testimonianze ritenute decisive. Alcuni avrebbero indicato un uomo e un'auto fuggire via subito dopo che gli stessi hanno cominciato a urlare invocando l'arrivo delle forze dell'ordine. Resta aperta l'ipotesi del tentativo di una rapina, anche se alla vittima non è stato portato via il portafoglio. La zona è frequentata da spacciatori e prostitute.