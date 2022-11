Roma, paura sul Gra: scontro tra due auto, donna sbalzata fuori dal finestrino

Grave incidente stradale tra due auto mercoledì sera sul Grande Raccordo Anulare. Nello scontro avvenuto sulla corsia interna all'altezza dell'autogrill Casilina, intorno alle 21,30, sono rimaste ferite due persone. Una donna è stata sbalzata via dal finestrino ed è volata sull'asfalto, un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e per liberarlo sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco.

Scontro tra tre auto sull'A4, due morti e un ferito: una persona estratta dalle lamiere

L'INCIDENTE

La ragazza è stata portata in codice giallo all'ospedale San Giovanni, lui è più grave ed è stato trasportato dall'ambulamza in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sul posto oltre ai pompieri la Polizia stradale per i rilievi di rito, nonché gli operai dell'Anas per il ripristino del manto stradale.