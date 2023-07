Scontro tra auto e furgone a Centocelle, ferito un automobilista

Un automobilista è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale nel quartiere Centocelle di Roma. È successo in via delle Robinie, incrocio via degli Ontani, poco dopo le ore 11 di questa mattina, quando si sono scontrate un'auto e un furgone.

Motociclista investito e ucciso da auto pirata all'Aurelio, caccia a una automobilista

Le cause dell'incidente al momento sono imprecisate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del gruppo Tuscolano. I pompieri hanno prestato soccorso alle persone che viaggiavano all'interno dei veicoli per poi affidarli alle cure del 118. Il conducente dell'auto è stato successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Casilino in codice giallo.