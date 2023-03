Incendio sulla Palmiro Togliatti, in fiamme 16 veicoli di Poste Italiane: giallo sulle cause

Sedici veicoli di Poste Italiane sono andati distrutti dalle fiamme nella notte a Roma.

Intorno alle 3,46 di oggi la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due aps (10 A e 12 A) e due autobotti in viale Palmiro Togliatti 1505, per l'incendio di sedici autovetture di proprietà di Poste Italiane.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. I veicoli coinvolti nel rogo sono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tutti posteggiati in un'area esterna. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Sul posto erano presenti anche le Forze dell'ordine.