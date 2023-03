Roma, il Mandrione si veste di verde per San Patrizio e per tifare gli Shamrocks al Sei nazioni di rugby

ll Mandrione è solidale con gli irlandesi della capitale e si veste di verde per festeggiare il St. Patrick Day patrono d’Irlanda e tifare la squadra degli Shamrocks al Sei nazioni di rugby che domani nell’ultima partita decisiva contro i cugini d’Inghilterra si giocherà il ventitreesimo titolo. Per chiudere gli occhi e immaginare di essere a Dublino nel fine settimana bisognerà passare dal Mandrione in primis da Snodo trasformatosi in questa tre giorni in un vero e proprio Irish Pub con musica, attrazioni, street food e tanta birra e poi nella palestra Alpha & Fenix Functional Gym che in questi giorni si è tirata a lucido anche durante gli allenamenti dei suo iscritti. «Ogni occasione è buona per muoversi - dice Giulia la titolare della palestra - il movimento è salute e benessere, se poi lo si fa in occasione del St. Patrick Day ancora meglio».

Tutti gli irlandesi e i romani sono avvisati, il pub per guardare la partita con i cugini inglesi bere birra e gustare il cibo “celtico” e la palestra per “bruciare le calorie accumulate in eccesso al pub” facendo ginnastica e allenandosi a suono di “ballate”. Al pub inoltre potrete ascoltare un quartetto di donne specializzato in musica irlandese che da oltre quindici anni è attiva nella scena internazionale, oltre ad accomodarsi alle 18 di sabato in prima fila per tifare in diretta gli Shamrocks nella partita del Sei nazioni di rugby che vedrà di fronte proprio gli irlandesi contro i cugini inglesi. Ma non è tutto sarà festa per la due giorni ancora anche da Giulia nella palestra dell’Alpha & Fenix per capire come si ci allena anche al ritmo strumentale di musica irish.