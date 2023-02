Togliatti, ferito durante una lite in strada: in coma uomo di 43 anni

Un 43enne è stato ricoverato in coma al policlinico Umberto I dopo essere stato ferito nel corso di una lite a Roma. L'uomo è stato trovato alle 14.20 a terra incosciente in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti.

Ferito in strada, è in coma

Sul posto è intervenuta una volante della polizia. L'uomo è stato portato dal 118 in codice rosso al Vannini e poi trasferito in coma in gravissime condizioni al policlinico Umberto I. Sul caso indaga la Squadra mobile della Capitale.