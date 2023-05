Roma, la notte prima degli esami decide di fare scambio di persona e far presentare un suo amico: denunciato

È successo nella mattinata di sabato 13 maggio all’istituto in via Vitaliano Ponti, nella zona dell’Alessandrino. L’accaduto stile “Notte prima degli esami” coinvolge due senagalesi (uno di 23 anni e l’altro di 36 anni). Il giovane ragazzo di 23 anni avrebbe dovuto sostenere l’esame di italiano utile per il rilascio del permesso di soggiorno presso l’istituzione sopracitata. Dal momento in cui si sentiva sicuramente non in grado di superare la prova, ha ben pensato di pagare 50 euro e far usare il suo documento ad un amico connazionale di anni 36 affinchè lo sostituisse durante l’esaminazione.

A tradirli, facendo scoprire lo scambio di persone, l’evidente differenza nella foto sulla carta d’identità.

L’esaminatrice ha così chiamato i carabinieri. I Carabinieri della stazione Alessandrina sono intervenuti e hanno scoperto lo scambio di persona e la cifra che il senegalese aveva pagato al suo connazionale per sostituirlo. Per i due è scattata la denuncia per falso ideologico e scambio di persona. Il 36enne aveva in mano un regolare documento di un ragazzo di 23 anni, che di fatto era la persona che avrebbe dovuto svolgere quell'esame ma aveva pensato bene di pagare cinquanta euro all'amico e mandare lui al suo posto. I carabinieri hanno denunciato entrambi. L'esame per il ragazzo è stato annullato.