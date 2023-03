Donne in cattedra, al liceo Kant un 8 marzo con le protagoniste del mondo del lavoro e della cultura

Dalla medicina alla fisica nucleare, dalle forze dell’ordine all’archeologia, dalla cooperazione all’associazionismo, senza dimenticare il teatro e la politica: sono solo alcuni dei settori e degli sbocchi occupazionali che 35 donne in rappresentanza di altrettanti comparti del mondo del lavoro e della cultura illustreranno domani 8 marzo, attraverso le proprie esperienze, alle studentesse e agli studenti che parteciperanno all’evento ‘Donne in cattedra’, in programma al liceo Kant di Torpignattara.

Un confronto tra differenti generazioni dedicato all’impegno e al talento femminile che coinvolgerà non solo l’istituto di piazza Zambeccari, ma anche gli studenti di altre scuole del quadrante est che hanno aderito all’iniziativa, tra le quali i licei Levi Civita, Croce, Ernesto Rossi e gli istituti tecnici Matteucci, Ambrosoli, Margherita di Savoia, Pirandello.

Organizzata dall’associazione di quartiere Noi Torpigna OdV, l’iniziativa mira a spronare i giovani allievi del liceo Kant e quelli delle scuole romane ospiti a superare, in occasione della giornata internazionale della donna, i pregiudizi di una società ancora spesso vittima di annosi stereotipi, parlando concretamente anche di orientamento in rosa con docenti e ricercatrici delle più importanti università di Roma e centri di ricerca. Per questo le diverse professioniste interverranno illustrando non solo i risultati raggiunti nel proprio settore di competenza, ma anche mettendo in evidenza il percorso da loro intrapreso per diventare oggi protagoniste della società, al di là delle mere celebrazioni della giornata.

“Gli studenti avranno l’occasione di conoscere in prima persona tutte le diverse attività portate avanti da diverse associazioni del Terzo settore, ma anche orientarsi verso una scelta più consapevole riguardo la carriera universitaria – afferma Alfonso Liparulo, presidente dell’associazione di quartiere Noi Torpigna OdV -. Un ringraziamento speciale va alla preside del liceo Kant, professoressa Elisabetta Durantini, che ha creduto nel nostro progetto per le donne e con le donne”.