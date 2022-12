Giovedì 8 Dicembre 2022, 08:43

Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 14 anni investito mentre stava andando a scuola. Il 14enne è in fin di vita, dopo essere stato investito, ieri mattina in via Filippo Parlatore, a Centocelle, all'altezza del civico 49. Erano circa le 7 del mattino quando il ragazzino, italiano ma di famiglia originaria delle Filippine, stava attraversando la strada ed è stato investito da una Ford Kuga, il cui conducente, un 30enne italiano, si è subito fermato e ha prestato soccorso. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e, in condizioni disperate, è stato trasportato al Policlinico Umberto I dove resta in prognosi riservata.

LA RICOSTRUZIONE

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente dell'auto agli esami di rito.

Ci sono stati anche testimoni oculari che hanno visto la drammatica scena dell'investimento. Pare che il quattordicenne abbia attraversato la strada di corsa. Proprio il modo di avere attraversato la strada potrebbe essere una delle cause che hanno portato all'incidente.

«Ero sulla strada - ha detto un passante ai vigili urbani - è stato un attimo. Quel ragazzino è finito sotto le ruote della macchina. Una situazione gravissima. Appena è accaduto ho subito pensato che si trattasse di una cosa grave. Il bambino ha perso molto sangue. Quando è arrivata l'ambulanza con il personale medico, si vedeva che quel ragazzino era gravissimo. Non riusciva a spostarsi ed era pieno di sangue».

Sembra che il bambino non abbia attraversato sulle strisce pedonali. Ma ancora non si può sapere con certezza cosa sia accaduto. Saranno i vigili urbani con i loro rilievi a fare piena luce sulla dinamica dell'incidente.

Resta il fatto che si è trattato dell'ennesimo incidente sulle strade di Roma. Soltanto tre giorni fa ci sono stati due incidenti mortali sul Grande Raccordo Anulare, una strage che sembra non finire.