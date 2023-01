Venerdì 27 Gennaio 2023, 00:33

Un impatto violento. Una scena che ha lasciato scioccati i tanti presenti. Una moto, una Honda 750, che arriva a velocità sostenuta e centra in pieno Gabiele Bianchi di 63 anni che in quel momento stava attraversando la strada. L’impatto non ha lasciato scampo al 63enne residente a Tor Tre Teste. Il suo corpo è stato sbalzato per decine di metri. Inutile l’arrivo del personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In codice rosso invece il ragazzo, classe 2001, alla guida della motocicletta. «Sono passata, c’era una persona per terra, sopra di lui la moto. Purtroppo è morto, era a terra coperto», «L’incidente è avvenuto tra la stazione metro C e la stazione di Centocelle, c’era un uomo a terra coperto da un telo» le testimonianze sui social dei residenti.

LA DINAMICA

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino. Più che altro si cerca di individuare il reale punto d’impatto. Da capire se l’uomo che stava attraversando nel punto in cui piazzale delle Camelie fa angolo con via Tor de Schiavi abbia impegnato la corsia senza guardare. In quel punto esatto non ci sono le strisce pedonali che invece sono qualche decina di metri più avanti. Ecco perché si cerca di ricostruire l’esatta dinamica. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19,30 di mercoledì sera e a quell’ora la visibilità è scarsa. È possibile che il centauro che proveniva a velocità sostenuta abbia visto solo all’ultimo l’uomo che aveva già impegnato la corsia. Sotto accusa dunque anche l’alta velocità del motociclista che è stato sbalzato dalla moto a diversi metri di distanza. La scena davanti a decine di automobilisti è apparsa subito drammatica, con il pedone inerme in strada e la moto a pochissimi metri di distanza. Tanti quelli che si sono fermati e che hanno allertato i soccorsi. Per Gabriele Bianchi, 64 anni da compiere il prossimo 18 giugno - residente a Tor Tre Teste - non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza ha soccorso invece il giovane motociclista, trasportato al San Giovanni in codice rosso. Si attende anche l’esito dei test tossicologici sul centauro per escludere che fosse alla guida con i sensi alterati. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Traffico in tilt nella zona, con la Casilina bloccata per ore e il traffico e gli autobus deviati sulla Togliatti o su Centocelle.

SCHIANTO SULLA LAURENTINA

E un altro grave incidente si è verificato ieri mattina su via Laurentina, al confine fra i comuni di Roma e Pomezia. Uno scontro violento che ha coinvolto una betoniera e un’auto. na Fiat Punto vecchio modello ed una betoniera si sono scontrati frontalmente. Un urto violento, con il mezzo pesante che ha terminato la propria corsa ribaltato sulla fiancata destra. Ad avere la peggio la 35enne alla guida dell’utilitaria italiana. Trovata non cosciente dal personale medico dell’ambulanza di Florida Care di Pomezia, la donna, estratta dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco di Pomezia, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma. Ferito anche il camionista, trasportato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia in codice giallo.