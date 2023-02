Venerdì 10 Febbraio 2023, 18:29

Un premio per ricordare il passato e il presente di tutte le attività commerciali e i negozi che da più di 25 anni sono attivi nel territorio di Roma est, sparsi tra i quartieri di Centocelle, Pigneto, Prenestino, La Rustica e Tor Sapienza, è stato assegnato nei giorni scorsi dalla Rete imprese Castani in collaborazione con il V Municipio a 260 aziende che rappresentano l’odierno tessuto economico e produttivo di questo quadrante della capitale.

La prima edizione del premio, ideato dall’associazione di commercianti che prende il nome dalla storica via dello shopping di Centocelle, ha visto protagoniste quelle imprese con alle spalle almeno un quarto di secolo di operatività. Tra di esse figurano aziende che hanno aperto i battenti già all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, come ad esempio l’Ottica Centocelle nel 1951 o la cioccolateria Collefiorito de La Rustica inaugurata nel 1945, a oggi l’unica fabbrica del cioccolato di Roma.

“L’idea del premio nasce con l’intento di attenzionare tutte quelle attività ‘sopravvissute’ nel nostro territorio, facendo conoscere le loro storie e i loro sacrifici, perché tutte queste imprese a carattere prevalentemente familiare sono custodi di saperi e di esperienze che difficilmente si riusciranno a trasmettere ai posteri”, ha spiegato Monica Paba, presidente della Rete imprese Castani, a margine della premiazione. Un concetto, quello della perseveranza nel continuare ad aprire quotidianamente la saracinesca a dispetto degli eventi avversi, ribadito anche dalle istituzioni che hanno collaborato all’evento. “I nostri commercianti sono stati messi a dura prova durante il periodo Covid e hanno fatto tanti sforzi per restare aperti, contribuendo anche al benessere dei quartieri nei quali operano e divenendo dei punti di riferimento per i cittadini”, è stato il commento del presidente del V Municipio, Mauro Caliste, che ha consegnato le targhe alle 260 attività commerciali insieme all’assessore municipale al commercio Marco Ricci e al presidente della commissione attività produttive Antonio Liani.

“La nostra associazione, composta da più di 100 attività presenti a Centocelle, ha come obiettivo quello di rilanciare il commercio di vicinato – ha aggiunto la presidente della Rete imprese Castani, Monica Paba -. Siamo convinti che la riqualificazione del commercio non può non passare per la riqualificazione e la valorizzazione dei quartieri residenziali, soprattutto delle periferie e della fascia intermedia, rilanciando il dinamismo degli scambi di beni e servizi e, contestualmente, la funzione del commercio di vicinato, delle attività artigianali e dei servizi insediati nelle vie e nelle piazze abitate”.