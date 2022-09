Giallo a Roma, cadavere nell’auto sulla Palmiro Togliatti. Caccia a tre donne

Aveva il braccio fuori dal finestrino della sua auto e la testa appoggiata di lato, piegata. Il corpo era mezzo svestito. Sembrava che stesse dormendo, o che fosse privo di sensi. In realtà, era morto da ore quando gli agenti del commissariato di Porta Maggiore sono intervenuti sul posto. La portiera dal lato del passeggero era spalancata: tre donne sono state viste fuggire via in tutta fretta e adesso gli inquirenti le stanno cercando. I poliziotti si sono avvicinati all’auto parcheggiata a lato della Palmiro Togliatti, attirati dopo la segnalazione concitata fatta da una romena che si è accorta che quell’uomo di 38 anni non respirava. L’ha capito subito, quando si è avvicinata, e ha cominciato a correre terrorizzata. Aveva paura e temeva anche di poter essere incolpata.

L’INTERVENTO

Era mezzanotte e venti minuti di martedì. Quella donna ha raggiunto la volante della Polizia, che si trovava a piazza dei Bossi, non lontano dalla Palmiro Togliatti. Agitata e sotto choc, ha detto di avere trovato un uomo morto dentro a una macchina, dopo essersi avvicinata pensando che stesse solo riposando. Ha giurato di non saperne niente.



NESSUNA VIOLENZA

I soccorsi non sono serviti a nulla, così gli agenti hanno chiamato il pubblico ministero di turno e il medico legale, che non ha rilevato segni di violenza evidenti sul corpo. Ma si cercano tre donne, probabilmente prostitute, che erano con lui: alcuni testimoni le hanno viste allontanarsi in tutta fretta dalla vettura. La Procura ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di un altro reato: si sospetta la cessione di stupefacenti. Nel mirino del pm Edoardo De Santis finirebbe quindi un eventuale pusher che potrebbe avere venduto alla vittima una dose fatale. Ma a fornire lo stupefacente potrebbero essere state anche le donne che si sono trattenute sull’auto.