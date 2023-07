Bomba carta esplode in un centro estetico a Centocelle, la titolare: «Si è rischiata una strage»

Un botto fortissimo intorno alle 4 del mattino, che ha svegliato tutti, e tanto fumo. Così le persone che abitano in via delle Robinie, dove questa mattina è esplosa una bomba carta tra la saracinesca e la vetrina di un centro estetico, hanno descritto l'accaduto. «Alle 4 di mattina ho sentito il botto fortissimo, a me si è spenta la tv, mentre a un'altra condomina si è rotto il vetro di una finestra, oltre al negozio sono state danneggiate dall'impatto anche un'auto e un motorino, le hanno portate via con il carro attrezzi, poco dopo sono arrivati i poliziotti», racconta un signore che abita nella via. «Si sono sentiti anche gli antifurti delle macchine, io dormo con i tappi, eppure sia io che mio marito ci siamo svegliati per via del botto, ma non so cosa sia successo», afferma una signora, scesa in strada a buttare la spazzatura. «Siamo rimasti a casa: è Roma, per cui si sentono spesso i botti», conclude la donna.

Chiunque sia stato a mettere la bombacarta davanti al centro estetico in via delle Robinie, nel quartiere Centocelle di Roma, «ha rischiato di fare una strage».

Anche un signore di 85 anni che abita nel palazzo sopra il centro estetico riferisce di aver sentito «un botto incredibile. Normalmente qui, purtroppo - spiega - ci sono molti incidenti stradali, e inizialmente ho pensato fosse successa la stessa cosa. Poi mi sono affacciato e non ho visto nessuno, se non le macchine che lampeggiavano. Poi ho sentito un odore acre, e ho pensato che qualcosa fosse andato a fuoco, poi sono sceso in strada e mi hanno raccontato», conclude l'85enne.