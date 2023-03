Prende a bastonate una 90enne in via Collatina: «Dovevo dimostrare di essere un uomo vero»

«Ho spaccato la testa a quella donna perché dovevo dimostrare ai miei fratelli che sono un vero uomo», è la sconcertante confessione di un romeno di trent’anni, Leonard M. M. arrestato dagli agenti del commissariato Torpignattara dopo avere preso a bastonate una anziana di 90 anni mentre camminava nei pressi di un ristorante in via Collatina.

Una vittima scelta a caso, aggredita alle spalle e percossa con un pesante bastone di legno alla nuca, fino a spezzarlo. L’anziana è stata soccorsa da un’ambulanza e portata al Pertini per un profondo trauma cranico che guarirà non prima di 15 giorni. Più tardi, in via Bellegra, un’altra chiamata al 112 per uno straniero aggredito.

Era sempre lui, probabilmente inseguito e raggiunto per vendetta. Si era cambiato d’abiti rispetto al momento del pestaggio ai danni della vecchietta. Il trentenne è stato portato in commissariato, identificato solo grazie ai rilievi dattiloscopici poiché non aveva documenti, e solo dopo si è finalmente convinto a parlare, portando gli agenti in via della Serenissima dove si era disfatto degli abiti. Rinvenuto anche il bastone. L’arresto è stato convalidato e in attesa del rinvio a giudizio tra un mese, portato in carcere.