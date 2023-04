A scuola di vino: le etichette dell’agrario Sereni premiate al Vinitaly

Dai banchi alla vigna e dai libri alla vanga, per passare dalla teoria alla pratica di una produzione enologica tutta romana: all’agrario Sereni di via Prenestina il vino è studiato e prodotto, con passione e successo, direttamente dagli studenti dell’istituto, i quali si occupano dell’intera filiera ottenendo riconoscimenti e premi, oltre a un sicuro futuro lavorativo, per le varie etichette che nascono dalla vendemmia della scuola. Il frutto della loro fatica sono i sei vini Doc e Igt, tra bianchi, rossi e bollicine, che sono stati protagonisti all’ultimo Vinitaly nell’ambito della settima edizione del concorso per le scuole agrarie organizzato della Renisa (la Rete nazionale degli istituti agrari di cui l’istituto di via Prenestina è membro), dal Masaf e dal Crea.

Al Sereni, unico agrario del Lazio a essere premiato all’evento fieristico di Verona, è andato il riconoscimento per il rosso Doc Roma bio e, nella categoria innovazione e marketing, la vittoria per il particolare estro dimostrato dagli studenti nel disegnare un’etichetta per il loro Igt denominato Solstitium.

“I vini che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti sono stati senza dubbio quelli sostenibili e biologici e, dove possibile, senza solfiti, perché rappresentano un prodotto che eleva la qualità della bevanda stessa senza danni per la salute – è il commento della dirigente del Sereni, professoressa Patrizia Marini, in merito alla vittoria ottenuta dal suo istituto al concorso della Renisa -. Il vino, come sappiamo, ha veramente tanti polifenoli che sono assolutamente ottimi per la nostra salute, ed è ovvio che, come ogni altro prodotto, deve essere acquisito dall’organismo senza eccessi. A questo proposito nella nostra scuola e nella nostra cantina facciamo particolare attenzione alla selezione delle uve e ai blend che veniamo a formare, in quanto vinifichiamo in purezza lavorando su specifici disciplinari”.

La produzione vinicola del Sereni è 100% romana: tutto parte dal vigneto di circa 8 ettari che si estende sul fianco di un colle lungo la via Prenestina, situato a ridosso delle aule, in cui gli studenti apprendono i rudimenti della coltivazione della vite. Ed è proprio dalle uve di questi filari che nascono i sei vini della scuola, che a breve diventeranno sette: nel futuro della produzione del Sereni ci sono infatti delle novità…frizzanti. “Da quest’anno abbiamo iniziato anche a spumantizzare vini in base al metodo classico – aggiunge la preside Marini -. In piena estate abbiamo vendemmiato lo Chardonnay che sarà pronto tra due anni, in base alla normativa vigente: avremo uno spumante bianco e uno rosato, che potranno essere acquistati presso il nostro istituto o anche attraverso il sito della scuola”.

Altro fiore all’occhiello dell’istituto è infine l’efficace raccordo con il mondo produttivo: chi si iscrive al Sereni ha ottime e concrete chance di trovare lavoro dopo il diploma, approfittando dei numerosi scambi culturali che portano gli studenti dell’agrario a visitare luoghi di eccellenza internazionale nel panorama enologico. “Da quando è terminata l’emergenza Covid tutti i nostri ragazzi partecipano ai percorsi di Pcto presso le aziende del territorio, e non solo – conclude la preside Patrizia Marini -. Quest’anno per esempio abbiamo svolto un viaggio di eccellenza in Nuova Zelanda dove abbiamo visitato la cantina di Cloudy Bay, per assaggiare il miglior Chardonnay al mondo e far conoscere agli studenti questa incredibile realtà. Ad ogni modo tutte le cantine ci accolgono in maniera eccellente, e la stragrande maggioranza dei nostri diplomati trova immediatamente lavoro. Se abbiamo un problema tra inserimento occupazionale e formazione, questo è decisamente al contrario:”.