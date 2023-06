Vinòforum 2023, al via la rassegna dedicata al wine tasting e alla cucina di grandi chef

Riparte oggi il Vinòforum, manifestazione enogastronomica che quest’anno prevede oltre 2.000 etichette in degustazione, la presenza di 800 cantine, la cucina di 50 grandi chef ed esclusive The Night Dinner.

Un appuntamento dedicato non solo ai professionisti del settore ma a tutti agli appassionati, come ricordato dal Ceo di Vinòforum, Emiliano De Venuti: “Come sempre non vediamo l’ora di condividere quest’avventura e di festeggiare insieme al pubblico il 20esimo compleanno”.

Un importante traguardo che conferma Vinòforum come un palcoscenico dove anche quest’anno si incontreranno grandi etichette, i nomi più importanti dell’alta cucina, storie di uomini e di territori.

Si parte oggi, venerdì 9 giugno, con l’Arte dei Vini Francesi di Oliver Leflaive mentre domani ci sarà la degustazione di Vittorio Moretti Riserva e a seguire la verticale Costa del Vento.

E ancora, domenica 11 sarà il momento di Un Viaggio tra i Crus di Borgogna con Maison Nicolas Potel e lunedì 12 de L’Etna Bianco di Fedegraziani.

Martedì 13 va in scena Cristom: Migliori Espressioni del Pinot Noir dell’Oregon; giovedì 15 Gli Iconici Bianchi di Damijan, venerdì 16 il Sangiovese di Casanova di Neri e sabato 17 sarà il turno di una degustazione esclusiva di Champagne Bollinger seguito da Sauvignon Blanc e Pinot Noir del Consorzio Alto Adige.

Domenica 18 si chiude con una degustazione Bolgheri Sassicaia – Tenuta San Guido (le top tasting hanno posti limitati e sono prenotabili sul sito vinoforum.it).

Grande attesa per gli chef stellati che si alterneranno ogni serata in occasione delle The Night Dinner: 10 cene esclusive il cui debutto sarà affidato alle mani di Nikita Seergev del ristorante L’Arcade (Porto San Giorgio, Fermo) e il gran finale a quelle di Pietro Penna di Casamatta (Manduria, Taranto).

Gli altri nomi presenti sono Verrelli D’amico di Materiaprima (Pontinia, Latina), Fabio Ciervo di La Terrazza dell’Eden (Hotel Eden, Roma); Francesco Apreda di Idylio; Lorenzo Cuomo di Re Maurì (Salerno); Valerio Dallamano di Wisteria (Venezia), Davide Puleio di Pulejo (Roma); Giuseppe Pastorino di Alchimia (Milano); Sandro Serva di La Trota (Rivodutri, Rieti).

La mixology di Massimo D’Addezio, insieme a Pallini e al Consorzio Tutela Prosecco Doc, saranno l’abbinamento ai piatti dei grandi chef.

In questa 20esima edizione non potevano mancare le novità: è il caso di Roma Food Experience, progetto nato con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo rifiuti, dedicato alla promozione della cultura gastronomica del territorio di Roma e provincia, anche in virtù del Piano cibo definito dalla Roma Food Policy.

Lo spazio vedrà alternarsi 20 ristoratori di Roma, e non solo, che oltre a presentare al pubblico 2 piatti rappresentativi della loro cucina, saranno protagonisti di talk e incontri gratuiti rivolti ai visitatori della manifestazione.

Le tematiche trattate spazieranno da “Promozione della salute e inclusione alimentare” alla “Biodiversità come valore assoluto”, passando per “La Cucina sostenibile e lotta agli sprechi” e “L’Etica e Sostenibilità nel settore della ristorazione”.

Tutti gli incontri si terranno alle 19.30 e alle 20.30 dal 9 al 18 giugno.

Tra gli chef presenti, Eleonora Masella, Massimo Pulicati, Gen Nishimura, Andrea Bollici, Mauro Durante, Pietro Adragna, Fabio Di Vilio, Lorenzo Bianchini e Sonia Origlia, Daniel Celso, Roberto Spadaro, Claudio Farinelli, Marcello Acquarelli, Massimo Riccioli, Alessandro Remoni, Alain Rosica, Luigi Basile, Domenico Boschi, Ciro Alberto Cucciniello, Lorenzo Marchesani e Daniele Bulgarella, Maria Luisa Zaia.