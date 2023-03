Vigna Clara, sabato al via il progetto di riforestazione urbana dell'associazione "Daje de Alberi"

Gli alberi salvano la vita: a dirlo è uno studio condotto dalla rivista medico-scientifica inglese The Lancet, pubblicato lo scorso gennaio, secondo cui oltre il 4% della mortalità nei mesi estivi sarebbe causato dalle cosiddette “isole di calore urbane” che determinano un microclima più caldo rispetto alle aree verdi e rurali.

La ricerca, che ha riguardato 93 città europee tra cui Roma, Milano e Napoli, ha appurato anche che un terzo dei decessi nei mesi estivi potrebbe essere evitato se in città si raggiungesse il 30% di copertura arborea: ad esempio, a fronte del raggiungimento di tale quota nella Capitale (attualmente è del 9%) si potrebbero evitare oltre 200 morti l'anno.

Lo sa bene l’Associazione No Profit di tutela ambientale Daje de Alberi, fondata nel 2021 da Lorenzo Cioce, attiva in vari municipi di Roma con il coinvolgimento di volontari e cittadini che si adoperano non solo in favore di progetti di riforestazione ma anche di cura di alberi, innaffiamento, zappatura, concimazione e plogging (raccolta di rifiuti mentre si pratica jogging).

Il prossimo evento del 2023, dopo quello del 18 febbraio nel III municipio, è in programma sabato in via dei Giuochi Istmici (tra via degli Orti della Farnesina e via Cassia) alle ore 9.30 quando verranno piantate sette Ligustrum variegata e quattro Lagerstroemia.

“Il nostro motto è ‘Condivide Et Albera’ e l’evento in programma rientra nel progetto di riforestazione e rigenerazione che abbiamo avviato con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma, con la cooperazione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale”, spiega Cioce (romano, classe 1991, poeta, scrittore e autore teatrale da sempre attivo nel volontariato) – che aggiunge – L’evento è aperto a tutti anche se a piantare materialmente è una ditta autorizzata. Il coinvolgimento della comunità però è fondamentale e ad oggi possiamo contare su un centinaio di volontari, innaffiatori e donatori”.

L’Associazione, che ha vinto anche il premio nazionale La Città per il Verde 2023 (alla XXIII edizione, organizzato da “Il Verde Editoriale” che da 38 anni pubblica ACER, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio) finora, grazie al contributo di sponsor, partner, fondazioni e crowdfunding, ha piantato oltre 150 alberi in tutta la città, promosso 44 eventi di cura e riforestazione (tra cui olmi e cipressi) e liberato migliaia di alberi intrappolati da ringhiere in ghisa e asfalto sulle radici nei quartieri Nomentano, San Paolo e San Lorenzo.

“Per sabato 25 maggio abbiamo organizzato un altro evento contro il degrado, Rigeneriamo Pietralata, insieme al Comitato Popolare Monti di Pietralata di riqualificazione e cura del territorio. L'obiettivo è portare a termine la pulizia del passaggio pedonale tra i quartieri Pietralata e Nomentano, l'appuntamento è alle 9.30 davanti lo storico Panificio Alessandro Frontoni”, conclude Cioce.