Roma, Vigna Clara: al Liceo Farnesina torna il Rome International Model United Nations

Roma come New York e il liceo romano Farnesina di via dei Giuochi Istmici a Vigna Clara come l’iconico palazzo di vetro sede degli uffici delle Nazioni Unite dell’ONU. Si tratterà di una simulazione che ospiterà circa 680 ragazzi (55 del Liceo di Vigna Clara) provenienti da tutto il mondo riuniti in 130 delegazioni, una simulazione completamente autogestita da liceali e universitari. Giunto quest’anno alla sedicesima edizione, il Rimun, il Rome International Model United Nations, si terrà dal 24 al 27 marzo e si svolgerà per la prima giornata in Campidoglio, a seguire nel Liceo Farnesina e infine, per l’ultima giornata, nella sede di Via Pola della Luiss. «In questo periodo le attività saranno sospese - dice Leopoldo Golia collaborare scolastico del liceo Farnesina che si sta occupa della logistica e del supporto del progetto - saranno qui il 25 e il 26 e verrà utilizzata l’aula magna e gli altri ambienti scolastici da dove si potranno collegare con le digital board, stiamo collegando le varie aule e organizzando per il catering. L’appuntamento organizzato per il sedicesimo anno consecutivo dal Farnesina, è nato dall’iniziativa di quattro studenti del Liceo con l’obiettivo di realizzare a Roma, come già avviene in altre città europee, una simulazione ONU organizzata secondo gli standard del Model United Nations, una conferenza aperta agli studenti delle scuole medie superiori e delle università di tutto il mondo completamente gestita dagli studenti per capire i meccanismi della politica internazionale. I delegati dovranno esprimere, non la loro opinione, ma la posizione politica dello Stato loro assegnato. A partecipare gli istituti di tutta Italia, quelli romani (oltre al Farnesina che è il capofila ci saranno, il Pilo Albertelli, il Manara, il Righi, il Tasso, il Massimo”, il Mamiani e il Lucrezio Caro) e gli studeni provenienti da moltissime nazioni come Danimarca, Spagna, Francia, Ollanda solo per citarne alcuni.