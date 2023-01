Roma, la truffa del finto pacco spedito a un'anziana sulla Cassia. «Sono 200 euro»: ecco cosa è successo

Il pacco, la truffa, la paura. Succede sulla Cassia, zona Tomba di Nerone. Un uomo di circa trent’anni ha suonato al campanello di un’anziana signora T.U. di 85 anni con l’intento di derubarla. «Quando ho risposto al citofono, un uomo mi ha detto che aveva un pacco con sé e che era indirizzato alla mia abitazione, non mi è sembrato strano, anche se io non aspettavo nulla ho aperto comunque perché ho pensato fosse per mia figlia». Una volta arrivato sul pianerottolo l’uomo però non ha consegnato subito il pacco all’anziana ma le ha chiesto di essere pagato mostrandole un foglio.

«Sul foglio c’era scritto che il pagamento era da fare alla consegna, la somma era di 200 euro». La donna non ci ha pensato due volte ed è entrata a prendere il denaro. Nel frattempo il trentenne è entrato a sua volta in casa con la scusa di aiutarla a mettere il pacco dentro dato che era abbastanza pesante. La signora stava per consegnare il denaro all’uomo quando lo ha sorpreso rovistare in alcuni cassetti del soggiorno. «Lui non mi ha vista e non mi ha sentita, io l ho visto dal corridoio. Non sapevo cosa fare, avevo una paura incredibile. Poi ho pensato di colpirlo alla nuca ma ero come bloccata, credevo che non ce l’avrei fatta e che mi avrebbe fatto del male, così mi sono andata a chiudere a chiave in camera da letto». Dopo alcuni minuti per il ladro però si è messa male perchè la figlia della donna G.F., ha fatto rientro in casa. L’uomo probabilmente è andato nel panico, non appena ha sentito la porta che si apriva infatti si è subito diretto verso l’uscita incrociando la figlia dell’anziana che effettivamente lo ha scambiato per un fattorino dal suo abbigliamento, dunque non si è allarmata. «Me lo sono ritrovato davanti e l’ho anche salutato, a volte capita che alcuni fattorini entrino in casa per consegnare un pacco pesante, sinceramente non ho pensato fosse grave. Sono quelle cose che ti prendono alla sprovvista e sul momento ti colgono impreparata. Ho realizzato solo a mente fredda». Da casa dell’anziana non manca nulla ma se la figlia non fosse rientrata forse per la signora non sarebbe finita così bene.