Roma, anziano si perde a Ponte Milvio al mattino e viene ritrovato la sera: salvato da due signore

Si perde in strada a Roma, la paura e alla fine succede quello che non ti aspetti. Un anziano, G.L. esce per fare una passeggiata. L’uomo ha vissuto a Roma per una vita ma dopo la pensione ha deciso di ritirarsi a Scanno un paesino tranquillo in provincia dell’Aquila, suo figlio attualmente vive ancora a Roma in zona Ponte Milvio e l’anziano era tornato nella Capitale proprio per stare in sua compagnia qualche giorno. Intorno alle 12 va a fare una camminata e tutto sembra andar bene, fin quando non arriva la pioggia e le sue gambe sono sempre piú stanche di sostenerlo nella sua avventura, cosí la decisione di prendere un bus per tornare a casa. Dopo aver aspettato il bus Atac crede di essere finalmente al sicuro ma ogni fermata sembra non essere quella giusta e cosi si ritrova al capolinea: “Stazione Tor di Quinto” l’anziano a quel punto non ha dubbi ha sbagliato linea e ormai è obbligato a scendere.

Nel frattempo il figlio non vedendolo tornare è sempre più in ansia: «Era uscito per fare due passi e invece il tempo passava e non si vedeva tornare, alle 16 stavo impazzendo il suo cellulare era spento e così sono andato dai Carabinieri e ho sporto denuncia». Le ore passano e arriva il buio, sono le 22 quando squilla il telefono: «Non conoscevo il numero ma ho risposto, era mio padre e si trovava in stazione Tor di Quinto, sentirlo è stato come risvegliarsi da un incubo, mi sono precipitato da lui», ha raccontato il figlio. Giunto in stazione ha trovato suo padre in compagnia di due signore che gli avevano prestato il cellulare: «Lo abbiamo trovato qui era spaventato, infreddolito e spaesato, gli abbiamo chiesto se aveva bisogno d’aiuto, ci ha detto che si era perso». Per fortuna il 93 enne ricordava a memoria il numero di suo figlio, il signore ha incontrato le persone giuste e per una volta c’è stato il lieto fine.