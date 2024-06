Martedì 11 Giugno 2024, 06:32 - Ultimo aggiornamento: 06:33

L’impatto con un cinghiale che stava attraversando la strada non ha lasciato scampo al 58enne Stefano Violati, rampollo dell’omonima famiglia che fino al 1987 deteneva la proprietà delle acque Ferrarelle e Sangemini. Lo zio, fratello del papà Fabrizio, è il padre di Giulio Violati, marito dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, di cui è cugino. L’incidente è avvenuto alle nove di domenica sera in via di Santa Cornelia, nel tratto in aperta campagna, compreso tra via Sormano e via Barzana. Violati, conosciuto col soprannome di “Manone”, era a un chilometro dalla sua abitazione, quando lo scontro con il grosso animale lo ha fatto sbalzare dalla sella del suo Honda Sh 300. «È volato sull’asfalto per diversi metri - raccontano gli amici - non c’è stato nulla da fare. Inutile anche la corsa in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Andrea». Violati, infatti, morirà qualche ora dopo in ospedale in conseguenza delle gravi ferite riportate. All’impatto non è sopravvissuto nemmeno l’animale.

Sul posto sono accorse le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia locale per i rilievi di rito. Da quanto ricostruito il 58enne stava viaggiando in direzione di Formello quando ha poi perso il controllo dello scooter, dopo una salita sulla strada costeggiata da campi sportivi e ville di campagna, appena oltre il Raccordo. E si è trovato di fronte, improvvisamente, il cinghiale selvatico sbucato dal lato della carreggiata.

L’ULTIMA FOTO

L’ultima foto di Manone lo ritrae abbronzato e rilassato seduto al tavolino di un bar di Prati. Occhiali scuri, fisico sempre ben curato, Violati è in compagnia degli amici per un aperitivo. «Nessuno di noi - dicono - si sarebbe immaginato che sarebbe stato l’ultimo scatto». Immenso il dolore dei familiari. Violati era un caposaldo della famiglia dopo la scomparsa del padre che risale al 2010. «Era lui - dicono le sorelle Barbara e Laura - che gestiva gli interessi di famiglia. Un gigante buono appassionato delle corse e del mare. Stava per realizzare il suo sogno di rimettere in acqua “Vihuela” quella che era stata la barca di papà. Era un pilota esperto che aveva partecipato alla Mille Miglia e guidato alla scuola di Vallelunga. Soprattutto, però, possedeva una grande intelligenza e aveva abilità nel trovare sempre una soluzione ai problemi. Una perdita importante». Violati tra le altre cose si occupava anche delle macchine d’epoca di famiglia e aveva affari all’estero, lascia un figlio di 19 anni, Matteo. La mamma Franca su Facebook ha scritto: «Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te. Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi». Appena pochi giorni fa era finito a processo per stalking. Gli era stato notificato il divieto di avvicinamento all’ex compagna dopo una denuncia presentata dalla donna. «Accuse infamanti» secondo i familiari che oggi piangono la sua morte. «Lotteremo - dicono le sorelle - perché venga fuori la verità. Era avvilito da questa vicenda e ora non potrà neppure difendersi». Le due donne lanciano, infine, un appello: «Bisogna trovare un modo per prevenire questi incidenti». Un destino beffardo: «L’altra settima una di noi in auto ha avuto un altro incidente sempre con un cinghiale, a San Gemini. Auto distrutta, ma si è salvata. Ora nostro fratello». Nel 2017 dopo l’ennesimo incidente mortale con il coinvolgimento di un cinghiale sempre in zona Cassia, la Procura aveva aperto un’inchiesta per verificare se fossero state rispettate tutte le normative riguardanti il controllo degli animali selvatici. Ma ora ci risiamo.