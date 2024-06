Stefano Violati muore in moto contro un cinghiale a Roma. Aveva 58 anni, era il cugino del marito della Cucinotta ed ex proprietario della Ferrarelle

Stava tornando a casa su via di Santa Cornelia, nel quartiere Cassia a Roma, quando si è trovato faccia a faccia con un cinghiale che attraversava la strada. Stefano Violati, 58 anni, era in sella al suo motorino e non ha fatto in tempo a schivare il grosso animale spuntato all'improvviso. L'impatto è stato fatale: Violati era a bordo di un’ Honda SH 300 ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale S.Andrea, dove nelle ore successive è morto a causa delle gravi ferite riportate. Nell’impatto è deceduto anche l’animale. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Chi era

Figlio di Fabrizio Violati, proprietario fino al 1987 delle acque Ferrarelle e Sangemini, Violati era a 50 metri da casa quando ha avuto l'incontro fatale con il cinghiale. «E' stato sbalzato per 40 metri - raccontano gli amici sotto choc - Non si può morire in questo modo, è assurdo». Trasportato d'urgenza all'ospedale S.Andrea, per lui non c'e stato niente da fare. Stefano era il cugino di Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta, e aveva una società che gestiva macchine d'epoca di famiglia. Lascia un figlio di 19 anni, Matteo.

Il post della madre

La madre Franca ha condiviso un post sul suo profilo Facebook: «Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te.

Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi».

La denuncia per stalking

Recentemente Violati era finito a processo per stalking. Gli era stato notificato il divieto di avvicinamento all'ex compagna dopo una denuncia presentata dalla donna con la quale aveva avuto una relazione di due anni. «Accuse infamanti» secondo i familiari che oggi piangono la sua morte.