Settebagni, aperta nuova area giochi agli Horti della Marcigliana

Domenica 5 febbraio a Settebagni, in Via Val d'Orcia, adiacente agli Horti della Marcigliana, c'è stata l'inaugurazione della nuova area giochi da parte del Municipio Roma III. Il piccolo parco era stato allestito a seguito della costruzione, proprio in quella zona, di numerosi complessi residenziali e già da tempo ne era attesa l'apertura. Così le famiglie che si sono trasferite lì, avranno ora la possibilità di far svagare i propri figli in un'apposita area ludica.

Quest'ultima comprende: quattro altalene, uno scivolo e quattro panchine. All'inaugurazione erano presenti, oltre ai vari membri del comitato di quartiere, il presidente del terzo municipio Paolo Emilio Marchionne, l'assessore capitolina all'ambiente Sabrina Alfonsi, gli assessori municipali Matteo Pietrosante e Matteo Zocchi e il consigliere municipale di opposizione Fabrizio Santinelli. Durante l'inaugurazione, proprio all'assessore Alfonsi è stato proposto, da alcuni residenti e membri del comitato, la costruzione di un campo da bocce presso il parco nobile. L'assessore si è dimostrata disponibile ed interessata alla realizzazione del progetto, che andrebbe ad ogni modo fatto da zero.