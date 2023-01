Roma, colpo di fucile dalla finestra centra auto in transito: paura a Fonte Nuova

Finestrini esplosi e un rumore assordante che ha messo in allarme un intero quartiere. Cosa è successo? È stato esploso un colpo di fucile da una finestra e ha colpito un'auto in transito. Cosa hanno avvertito i residenti? Un botto fortissimo, i finestrini della macchina guidata da un 56enne indiano sono esplosi andando in frantumi e facendo sprofondare il malcapitato nel terrore. È successo intorno alle 18,30 di ieri in via Selva dei cavalieri, a Fonte Nuova, alle porte di Roma.

È stato l'uomo, sotto choc ma illeso, a chiamare i carabinieri raccontando quanto accaduto. Sul posto i militari di Mentana e Monterotondo, appurato che si trattava di colpo d'arma da fuoco, hanno avviato le indagini individuando poco dopo la casa dalla quale era stato esploso il proiettile.

Lì hanno trovato un 70enne italiano che, davanti ai carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver sparato accidentalmente mentre armeggiava col suo fucile da caccia alla finestra.

L'arma, il cui porto d'armi era scaduto da pochi giorni, è stata sequestrata insieme ad altri tre fucili custoditi in casa, mentre il pensionato è stato denunciato per esplosione di colpo d'arma da fuoco.

