Roma, rapina al supermercato Pim alla Giustiniana: banda scappa con ventimila euro

Un colpo stile “Lupin” da veri professionisti, è avvenuto ieri notte in un supermercato Pim in via Aldo Maria Scalise (zona Giustiniana). I ladri sono riusciti a scappare via con la cassaforte che conteneva circa ventimila euro. Al momento la polizia continua ad indagare sul caso.

Per entrare all’interno del negozio i malviventi, non hanno scelto un modo in sordina per effettuare la rapina, ma un modo piuttosto insolito: sfondando l’ingresso con furgone ariete. L’allarme è scattato poco dopo le due del mattino, non appena la serranda è stata distrutta. I residenti svegliati dalla botta improvvisa hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Nonostante sono giunti molto rapidamente, non sono riusciti a beccare la banda del colpo che è riuscita ad effettuare il tutto in soli 5 minuti. Resta ignoto per il momento sia l’identità e il numero di persone coinvolte.

La vicinanza con il grande raccordo anulare ha fatto il resto, i rapinatori hanno subito fatto perdere le proprie tracce. In queste ore gli inquirenti stanno provvedendo a osservare dettagliatamente le registrazioni di videosorveglianza. Secondo quanto appreso, la banda stile "Lupin" è arrivata con il furgone sarebbe poi fuggita a bordo di un'auto.