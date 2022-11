Roma, anziano padre preso a bastonate dal figlio malato psichiatrico vicino via Cassia: grave in ospedale

Momenti di paura lunedì sera in un comprensorio non lontano dalla via Cassia e dall'ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli. Un uomo di 83 anni è stato aggredito dal figlio, malato psichiatrico, colpito più volte con un bastone sulla testa e mandato in ospedale. Il parapiglia intorno all'ora di cena quando, improvvisamente, i condomini hanno sentito le urla e poi le grida di aiuto provenire dall'appartamento. Qualcuno ha chiamato l'ambulanza e poi anche la polizia. L'anziano era a terra sconvolto, è stato medicato sul posto e poi portato in codice rosso in ospedale per le profonde ferite al capo. Anche iL figlio è stato portato al pronto soccorso in preda a una crisi. Fortunatamente le condizioni dell'83enne sono andate migliorando nel corso della serata, ed è fuori pericolo di vita. Enorme lo spavento. «Non era la prima volta che c'erano liti e discussioni», affermano nel comprensorio. «Il problema è che spesso chi soffre di un disagio mentale e le loro famiglie - commenta un residente - non hanno una giusta assistenza e strutture sufficienti e adeguate a cui rivolgersi».