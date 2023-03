Roma, nasce l’Osservatorio musicale Gino Santercole alla ricerca di nuovi talenti musicali

E’ nato un nuovo osservatorio musicale dedicato a nuovi compositori ed interpreti della musica d’autore, italiana ed internazionale in memoria di Gino Santercole autore, cantautore, attore, e nipote di Adriano Celentano in quanto figlio della sorella Rosa. Gino negli anni sessanta divenne anche cognato dopo avere sposato Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, diventando perciò cognato del "molleggiato". Il Premio mette in evidenza i musicisti (autori, compositori, cantautori e cantanti) purché maggiorenni. Un Comitato Artistico ascolterà e valuterà tutte le proposte che perverranno al sito attraverso la compilazione del modulo di iscrizione on line e mediante l’invio con WeTransfer entro il 31 maggio 2023. I finalisti verranno invitati ad esibirsi dal vivo per aggiudicarsi i premi in palio e nella serata finale sarà richiesta anche l’esecuzione di una della canzoni scritte da Gino Santercole. La serata di premiazione si svolgerà dal vivo presso il teatro Ciak di Roma, in via Cassia 692, alle ore 21 di martedì 13 giugno 2023. Santercole compositore, autore e attore crebbe a Milano nella celebre via Gluck insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco ed affiancando lo zio nel "Clan Celentano". Portano la sua firma “Una Carezza in un pugno” (riproposta da Celentano e da Fiorello), Svalutation, Straordinariamente, inizialmente scritta per Mina, ha scritto le colonne sonore per i film “Yuppi du” e “Segni particolari bellissimo” in cui fu interprete Adriano Celentano. Nel 1966 partecipò anche al Festival di Sanremo, presentando con lo zio ‘Il ragazzo della via Gluck‘, insieme a Ico Cerutti e Pilade. L'8 giugno 2018 morì d'infarto a 77 anni nella sua casa a Roma.