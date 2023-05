Roma, investito e ucciso in monopattino: muore 25enne. L'automobilista ha chiamato i soccorsi ed è scappato

Ennesima tragedia sulle strade della Capitale. Drammatico il conto delle vittime, che dall'inizio dell'anno, tra Roma e provincia, ha toccato quota 58. L'ultimo decesso è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 21 maggio. L'incidente in via Casal del Marmo, all'altezza del civico 222 intorno alle 23. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni di nazionalità bengalese, travolto e ucciso mentre percorreva l'arteria a bordo del suo monopattino.

Incidente a Casal del Marmo, inutili i soccorsi al giovane

Sul posto dopo una chiamata al 112 si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Per ricostruire la dinamica ed eseguire i primi rilievi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Cassia.

Al momento si indaga per omissione di soccorso, in quanto al momento dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, sul luogo dello schianto sarebbe stata presente soltanto la vittima. Chi ha chiamato i soccorsi, dunque, potrebbe essere poi andato via. Nella speranza di trovare elementi utili, si stanno visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona.