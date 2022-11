Roma, incidente sull'Olimpica: centauro in codice rosso e traffico in tilt in nel quadrante nord

Brutto incidente su via Olimpica, grave un uomo alla guida di una moto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12 di questa mattina. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso il centauro trasportato in codice rosso in ospedale. I vigili urbani di zona stanno procedendo invece con i rilievi per accertare le cause del sinistro: rallentamenti e disagi si registrano sul tratto della via Olimpica fino a via della Moschea.

