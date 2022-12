Roma, invasione di cinghiali a via Cortina D'Ampezzo: pericolo incidenti. I residenti: «Intere famiglie bivaccano tra i rifiuti»

Non stupiscono più i cinghiali a Roma, ma comunque continuano ad essere un problema per commercianti e residenti. A due passi dal parco dell’Insugherata, tra via Trionfale e viale Cortina D’Ampezzo i mammiferi infatti passeggiano per la città di notte e adesso anche di giorno. Attraversano le strade, sbucano da parcheggi privati e sgranocchiano l’immondizia che giace a terra da tempo. Il quadrante Nord della capitale è da anni palcoscenico di scene rurali, alle quali ancora ad oggi l’amministrazione non è riuscita a trovare una soluzione. «Ormai questi animali passeggiano indisturbati tra le macchine anche di giorno» ci racconta Lorenzo, residente del quartiere «più e più volte mi sono imbattuto in queste situazioni. Non mi stupisco più. Qualche sera fa ero uscito con degli amici e nel tornare verso casa ho visto intere famiglie bivaccare tra i rifiuti dei cassonetti».

Un’invasione di vere e proprie famiglie di cinghiali con tanti piccoli al seguito che spesso litigando anche tra di loro. «Ieri mattina mi sono spaventata» ci spiega Carla, proprietaria di una tappezzeria in via Mario Fani «ero in macchina a via Luigi Morandi quando il cane ha iniziato ad abbaiare. Poi ho visto l’animale dietro le auto parcheggiate». Le bestie non si lasciano avvicinare e ormai sono oggetto di video che impazzano nel web. «Amo gli animali» conclude la signora «ma questo non dovrebbe essere il loro habitat. A pochi metri di distanza da qui ci sono bambini e anziani che frequentano la zona, potrebbe essere pericoloso».