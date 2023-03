Roma, piano spazzamento delle strade: ad aprile sarà potenziato il servizio in tutto il XV municipio

Riparte sabato prossimo con via Stefano Jacini e via Francesco Saverio Nitti la programmazione di aprile del piano di decoro e pulizia di strade e marciapiedi del Municipio XV con interventi di spazzamento meccanizzato (spazzatrice con agevolatore idraulico e due operatori).

Ad annunciarlo è stato l’Assessore alla Politiche Ambientali del Municipio XV Marcello Ribera: “Per il mese di aprile abbiamo previsto 7 servizi settimanali con itinerari protetti ma l’obiettivo è quello di incrementare a 9 coinvolgendo ulteriori strade per poi arrivare entro l’estate a 12 e quindi raggiungere quota 100 strade al mese”.

Come previsto dal piano di spazzamento, e indicato da apposita cartellonistica che in questi giorni le ditte del XV municipio stanno provvedendo a installare, non sarà possibile parcheggiare nelle vie interessate dalle ore 7 alle 12 per facilitare così la pulizia e il decoro. Tra le altre attività in programma, approfittando dei maggiori spazi di manovra per l’assenza di veicoli in sosta, anche diserbo, sfalcio del verde e piccole potature lungo i marciapiedi delle vie del municipio.

“In tutta Roma siamo l’unico municipio che ha istituito in collaborazione con gli uffici tecnici, a partire dallo scorso settembre, itinerari protetti con apposita cartellonista fissa che indica giorni e orari con divieto di sosta. Questo non vuol dire che tutte le altre strade non sono interessate dal piano di pulizia ma semplicemente che per vari motivi non c’è stata la necessità di istituire gli itinerari protetti e i relativi divieti”, spiega l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV municipio.

Inoltre il prossimo fine settimana (sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 8 alle 12.30) saranno tre gli appuntamenti con i Centri Mobili Ama per la raccolta dei materiali ingombranti e particolari nei quartieri di Grottarossa, La Giustiniana e Osteria Nuova.

“Quest'anno, grazie alla collaborazione tra XV Municipio e AMA, abbiamo ulteriormente incrementato questo importante servizio estendendolo a tutti i quartieri del nostro territorio. Per l’occasione sarà possibile consegnare non solo rifiuti ingombranti ma anche residui di sfalci e potature”, conclude Ribera che annuncia per il 15 aprile una giornata bonifica di via Veientana con Ama e cittadini per rimuovere i rifiuti ingombranti che la deturpano.