Roma, restyling via Cassia: ma per gli automobilisti è già caos che durerà un mese

Traffico in tilt su tutto il quadrante nord della capitale, causa lavori sul tratto di via Cassia tra via Vilfredo Pareto e via Oriolo Romano nel XV Municipio. Il cantiere, porterà al rifacimento dei marciapiedi e del ripristino del guard-rail deteriorato, lavori che rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria eseguite dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale. I lavori sono su una zona strategica per la viabilità del municipio, parte di una programmazione più ampia che interessa anche zone più periferiche di Roma Nord. In particolare, i lavori riguarderanno i tratti ammalorati tra via Vilfredo Pareto e via Cortina D’Ampezzo, Via Oriolo Romano e via Val Gardena e via Cassia direzione via Oriolo Romano. A dicembre invece i lavori avevano interessato la Cassia lungo i 3 chilometri che vanno da Ponte Milvio a via Oriolo Romano.

«Il tratto interessato di via Pareto è un tratto dipartimentale, qualche centinaio di metri che collega la Cassia antica e la Cassia nuova - dice il consigliere del XV municipio Giuseppe Mocci - è un’iniziativa preventivata che mette in sicurezza la strada, perché percorrendo via Pareto da una parte c’è Vigna Clara e dall’altra il Parco di Veio, una zona che è sempre stata pericolosa, anche per la possibilità che i cinghiali possano invadere le strade limitrofe oltre che lo stato del manto stradale e dei marciapiedi che in alcuni tratti non ci sono, per questo fare degli attraversamenti pedonali è stato sempre complicato». Il traffico in questo mese andrà in tilt e gli automobilisti e i residenti sono già preoccupatissimi infatti questa mattina hanno avuto un triste risveglio ritovandosi ore in coda nel traffico. «Questa è stata sempre una zona ad alto tasso di viabilità - conclude Mocci - con la discesa della Cassia antica e per chi viene diciamo dall’Ospedale San Pietro, poi via Cortina d’Ampezzo che porta o a piazza Giuochi Delfici o a Corso Francia, una viabilità già in sofferenza normalmente in ogni caso speriamo che i lavori finiscano presto».