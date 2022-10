Ponte Milvio, donna recuperata nel Tevere: forse caduta per scattarsi un selfie, è grave

Una donna è stata recuperata ancora viva dalle acque del fiume Tevere a Roma. La sagoma della donna è stata segnalata alle forze dell'ordine quando era già in acqua poco dopo mezzogiorno nei pressi di Ponte Milvio. La donna è caduta probabilmente dopo essersi sporta troppo per scattarsi una foto, questa la tesi più accreditata al momento.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della questura di Roma, quelli della polizia Fluviale e i vigili del fuoco. La donna è stata tratta in salvo poco dopo le 13 e portata in ospedale in codice rosso. La polizia sta indagando per stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

La donna trovata nel Tevere sarebbe nata nel 1974. È stata salvata alle 12.50 e portata all'ospedale Gemelli.