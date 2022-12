La polizia porta i regali di Natale ai bambini ricoverati al Sant'Andrea

Per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea il Natale è arrivato in anticipo con la Polizia di stato che ha consegnato i doni ai “piccoli” ricoverati. Babbo Natale è arrivato all’ospedale Sant’Andrea a bordo di una volante e con tanto di scorta. I poliziotti delle volanti, della polizia postale e della stradale, hanno consegnato doni e giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale della capitale.

Una giornata ricca di emozioni e di sorprese per i piccoli pazienti che hanno trascorso alcune ore tra sorrisi giochi e tanto amore. Ad accompagnare Babbo Natele c'erano i poliziotti carichi di giocattoli, pupazzi e libri, con loro un clown e Pino il mago, un poliziotto della stradale, che si è improvvisato prestigiatore. L’iniziativa, con lo slogan "l'amicizia è una cosa seria", duplicata in altre province italiane, si inserisce nel progetto che vede gli appartenenti al corpo della Polizia di stato vicini a chi ha bisogno di maggiori attenzioni.

Nelle stesse giornate non distante dal Sant’Andrea gli uomini della Polizia di stato del XIV Distretto Primavalle hanno incontrato alcuni abitanti del quartiere presso il Teatro della Parrocchia Santa Maria della Salute in via Tommaso de Vio per trattare argomenti attuali come le truffe agli anziani, il cyberbullismo, la violenza sulle donne e l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. In particolare, per quanto riguarda le truffe agli anziani, è stata illustrata la campagna che sta portando avanti la Questura di Roma, che prevede incontri periodici tra i referenti dei singoli Distretti e Commissariati e gli anziani di tutta la capitale, presso parrocchie, scuole e altri siti, durante i quali sono stati illustrati i comportamenti giusti da osservare nelle varie circostanze della vita quotidiana, per evitare di incorrere in truffe o raggiri.