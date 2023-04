Martedì 4 Aprile 2023, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 11:19

Un email anonima, che poteva essere una spam, arrivata questa mattina, poco dopo l'apertura della scuola. Recitava così: «Consegnateci 100 mila dollari in bitcoin o facciamo esplodere l'istituto». Sono le 8.33 del mattino e un allarme bomba scuote la scuola internazionale Marymount in via di Villa Lauchi di Roma, noto istituto frequentato da ragazzi della Roma bene, oltre che da figli di diplomatici e ambasciatori. Più di 900 studenti in quel momento sono sparsi tra aule e laboratori, nell'immenso campus immerso nel verde della Cassia.

L'evacuazione

Bisogna evacuare. E farlo in fretta. In cinque minuti a scopo precauzionale tutti gli studenti, dalla materna al liceo, vengono fatti uscire dall'istituto in attesa delle forze dell'ordine che arrivano poco dopo. Sul posto poliziotti, vigili urbani, vigili del fuoco. I locali dell'istituto vengono passati al setaccio: aule, palestre, campi, mensa. Si cercano eventuali ordigni. Mentre i ragazzi vengono sistemati all'esterno nei pressi di una delle uscite del campus.

Il messaggio dalla scuola

Le famiglie vengono avvertite prima con un sms e poi tramite un'email che arriva attorno alle 9: «Abbiamo ricevuto una minaccia per la scuola - scrive la preside Sarah Gallagher - Un'email minaccia di far scoppiare dispositivi collocati nel campus. Il messaggio chiede soldi alla scuola. In consultazione con l'ambasciata degli Stati Uniti e la polizia, abbiamo effettivamente evacuato il campus e tutti sono al sicuro sul retro nell'area vicino all'ingresso sulla Cassia. Capiamo che questo sia un momento molto preoccupante per tutti voi. Faremo tornare a casa tutti gli studenti il prima possibile. La Questura ci ha appena dato il nulla osta che potete venire a ritirare i vostri figli entrando dall'ingresso sulla Cassia. Coordineremo anche il servizio di autobus e ci metteremo in contatto .con tutti». Dopo poco tempo tutti gli studenti vengono consegnati alle loro famiglie. «Siamo stati molto ben supportati - racconta la preside - e dopo una mattinata di verifiche fortunatamente l'allarme è risultato falso. Speriamo che già domani potremo riprendere scuola come da abitudine».