Un email anonima arrivata questa mattina presto, poco dopo l'apertura della scuola: «Consegnateci i soldi o facciamo esplodere la scuola». Alle 8,33 un allarme bomba ha scosso la scuola internazionale Marymount in via di Villa Lauchi di Roma, noto istituto frequentato da moltissimi ragazzi della Roma bene oltre che da figli di diplomatici e ambasciatori. A scopo precauzionale sono stati evacuati 900 studenti. Sul posto i Poliziotti, i Vigili urbani, i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso.

Il messaggio dalla scuola

Le famiglie sono state avvertite prima con un sms e poi tramite un'email arrivata attorno alle 9: «Abbiamo ricevuto una minaccia per la Scuola - scrivevano La forma della minaccia è in un'e-mail che minaccia di innescare la detonazione di dispositivi collocati nel campus. Il messaggio chiede soldi alla scuola. In consultazione con l'ambasciata degli Stati Uniti e la polizia, abbiamo effettivamente evacuato il campus e tutti sono al sicuro sul retro nell'area vicino alla Porta Cassia. Apprezziamo che questo sia un momento molto preoccupante per tutti voi. Faremo tornare a casa tutti i bambini il prima possibile. La Questura ci ha appena dato il nulla osta che potete venire a ritirare i vostri figli entrando dalla Porta Cassia. Coordineremo anche il servizio di autobus e ci metteremo in contatto con i dettagli al più presto.