Roma, liberata una casa occupata abusivamente a Labaro

Domenica 29 gennaio a Labaro, precisamente in Via delle Galline Bianche, la polizia locale del gruppo XV ha liberato un appartamento occupato abusivamente. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno all'interno dello stabile, ma effettivamente l'effrazione c'era, con conseguente cambio della serratura. Successivamente, gli agenti hanno chiamato un fabbro per cambiare nuovamente la serratura e, in seguito, mettere in sicurezza l'immobile. Quest'ultimo poi è stato riconsegnato all'Ater per essere riassegnato regolarmente.