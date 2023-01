Martedì 17 Gennaio 2023, 10:30

Cassia Bis e Statale 148 Pontina: si ricomincia. Sono iniziati la notte scorsa, su entrambe le due arterie, i lavori di sostituzione dei guardrail. La manutenzione di entrambe le strade è di competenza di Anas.

Manutenzione stradale, gli interventi sulla Cassia Bis

Per la Cassia Bis o Cassia Veientana, il programma dei lavori prevede di sostituire i guardrail rovinati lungo i primi 13 chilometri della Cassia Bis, di fatto quasi fino al bivio per Cesano di Roma in entrambi i sensi di marcia. Gli interventi saranno svolti in orario notturno, dalle 21 di sera alle 6 di mattina, dureranno circa 3 settimane e si svolgeranno con la riduzione di carreggiate e solamente sui tratti di barriera rovinati che devono essere sostituiti per continuare a garantire la sicurezza degli automobilisti in caso di urto. Il costo dell’investimento è di un milione e mezzo di euro.

Manutenzione stradale, gli interventi lungo la Pontina

Per la Pontina, ugualmente si procederà nelle ore notturne, e dovrebbero durare fino a fine mese. In questo caso, verranno sostituiti i jersey in cemento dello spartitraffico centrale fra il km 14 e il km 17,6, cioè fra le uscite di Tor de’ Cenci/Spinaceto Sud e Castel di Decima/Castel Porziano. I cantieri notturni riguarderanno di giorno in giorno tratti da 500 metri per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. A differenza della Cassia Veientana, però, dove si procederà a carreggiate ridotte, qui sarà necessaria la chiusura della Pontina in direzione Latina.

Le indicazioni per gli automobilisti

Quindi, chi dovrà andare verso il capoluogo pontino, dovrà utilizzate l’uscita di Tor de’ Cenci, prendere la complanare a Spinaceto, proseguire per viale degli Eroi di Cefalonia prima per la Pontina vecchia poi e da lì, usando lo svincolo per Latina rientrare sulla Statale 148. Questi lavori fanno parte di un intervento più grande fra viale dell’Oceano Pacifico e Castel Romano, 14 km, per un valore totale di 5 milioni di euro, volto a sostituire i vecchi spartitraffico in cemento, i jersey, con i nuovi National Dynamic Barrier Anas, NDBA, un sistema 2.0 in grado di garantire maggiore assorbimento in caso di incidenti anche con mezzi pesanti.

Manutenzione stradale, rischio disagi e traffico in tilt

In entrambi i casi, Statale 2bis Cassia Veientana e Statale 148, già nei mesi scorsi si erano avuti cantieri che, però, avevano causato code infinite e proteste degli utenti, con Anas costretta, nel caso della Cassia, a chiudere il cantiere anticipatamente.

In quell’occasione, le proteste avevano investito anche il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati (Pd), che aveva contestato ad Anas la mancata concertazione con il Municipio degli interventi e delle chiusure. Per i lavori iniziati ieri, invece, Torquati in una nota ha ringraziato «Anas per aver condiviso con il Municipio la programmazione del cantiere e per aver previsto le attività in orario notturno».