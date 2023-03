Grande festa ieri sera all’Enel X Store di Corso Francia per la Kia Experience

Entro il 2035 le auto a combustione, sia benzina che diesel, non potranno essere più immatricolate, secondo quanto stabilito dall’Unione Europea che ha messo definitivamente al bando la vendita di veicoli a motore termico. In un futuro non così lontano dunque cambieranno mobilità e abitudini.

Ma un assaggio di quello che ci aspetterà nei prossimi dodici anni si può già provare nella stazione di ricarica ultrafast di Enel X al civico 212 di Corso Francia dove sono state installate quattro colonnine HPC (High Power Charger), oltre a uno showroom e un bar.

“Per un auto come la Kia Ev6, per esempio, bastano solo 20 minuti per raggiungere l’80% di autonomia: il tempo di prendersi un caffè, rispondere a una mail e si è pronti per ripartire”, spiega Michele Maizza, Direttore commerciale della Kia Auto Royal Company di via Salaria 1263.

Perché proprio Kia, tra i brand automotive leader in tema di elettrificazione (non a caso l’Ev6 è stata vincitrice del premio Car of The Year 2022) ha stretto una partnership con Enel X trasformando la stazione di ricarica di Corso Francia in una Kia Energy House dove sarà possibile, per i prossimi sei mesi, conoscere tutta la gamma electric del marchio coreano. Fino all’8 aprile sarà Auto Royal Company il concessionario Kia protagonista di questa iniziativa di co-branding che permetterà a clienti e curiosi di conoscere i suoi veicoli elettrici, come per esempio l’iconica Ev6 GT (full eletric da 585 cavalli di potenza e quasi 500 chilometri di autonomia), e concedersi un driving test.

E ieri sera in quello che è stato il primo Enel X Store di Roma si è tenuta una grande festa a inviti organizzata da Kia Auto Royal Company, una Kia Experience con tanto di dj set: “È stato un successo e soprattutto un momento importante per far conoscere il nostro che è un brand premium nonché punto di riferimento non solo per l’elettrificazione ma anche per quanto riguarda innovazione, stile e design”, spiega Maizza, che aggiunge a proposito della Kia Energy House – “Tutti saranno i benvenuti, anche solo per chiedere qualche informazione, e chi avrà piacere ad approfondire potrà lasciare il nominativo per essere ricontattato per un appuntamento nel nostro concessionario in via Salaria 1263”.