Giacomo Sabelli, studente di 22 anni morto in un incidente sull'Olimpica: era venuto a Roma per studiare

Ha lottato per quattordici giorni ma alla fine non ce l'ha fatta. Giacomo Sabelli, studente universitario di 22 anni, è morto in ospedale dopo che il 18 novembre scorso era stato coinvolto in uno scontro in via del Foro Italico a Roma, poco dopo la mezzanotte. In quell'incidente si erano scontrate tre auto: una Smart Forfour, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda. Dei quattro feriti quello più grave era stato proprio Giacomo, che viaggiava nella Smart. Il 3 dicembre è morto in ospedale. Originario della Campania, aveva scelto Roma per i suoi studi universitari. Il funerale si è tenuto nel Duomo di Caserta. «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto», ha scritto la sorella in un post sui social. «Manchi come l’aria Giacomo…».

La dinamica

Sulla dinamica stanno indagando ancora gli agenti della Polizia di Roma Capitale, accorsi subito dopo il sinistro: ancora non sono riusciti a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e quindi le responsabilità di un incidente. L'ennesimo sulle strade di Roma che vede coinvolto un giovane studente.