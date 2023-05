Roma, colazione solidale al Fleming: scout in azione a sostegno dell’Emilia Romagna

Una raccolta fondi a sostegno dei territori alluvionati dell’Emilia Romagna. Si chiama “Col-Azione” l’iniziativa messa in campo questa mattina dal gruppo Scout Roma 25. Un’idea nata nelle ultime ore nelle chat di Clan e Noviziato dello storico gruppo di Roma nord. Mestoli e teglie alla mano, i ragazzi si sono rimboccati le maniche per preparare un’abbondante colazione domenicale da offrire ai residenti del Fleming e ai parrocchiani del san Gaetano.

Alluvione, per aiutare la Romagna scegliamola per le vacanze: spiagge già ripulite a tempo di record

“E’ il nostro modo per dare un contributo concreto a questa emergenza” racconta Francesco, 28 anni, capo Clan. “Fin dalle prime ore – continua – ci siamo interrogati sul come poter dare una mano. La prima cosa che ci è venuta in mente è andare sul campo ma non sempre è la scelta migliore quando non si è preparati e quindi abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi.

Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna dove sappiamo che stanno lavorando anche i gruppi scout locali. Il prossimo passo? Pensiamo ad un’altra iniziativa più grande con la comunità capi”.