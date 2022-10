Roma, giù le mani dai cinghiali: incursione animalista al Fleming

“Artistica” incursione animalista contro gli abbattimenti dei cinghiali nel quartiere Fleming. A poche centinaia di metri dal Parco dell’Inviolatella Borghese, più precisamente nella strada sterrata che si apre alla fine di via Tuscia, da qualche giorno campeggiano alcuni stencil: c’è l’immagine dell’animale con il corpo barrato dal filo spinato e la scritta “Giù le mani dai cinghiali’.

Un atto dimostrativo simbolico, perché compiuto a ridosso di una delle “porte di ingresso” di Roma nord. Da sempre, infatti, il tratto non asfaltato che da un lato costeggia la nuova stazione di Vigna Clara e dall’altro il rivolo dell’Aniene, rappresenta un passaggio privilegiato per mamme e piccoli in cerca di cibo ma anche per esemplari solitari che quasi quotidianamente si aggirano nelle strade limitrofe alla parrocchia del San Gaetano, un'area frequentata abitualmente da famiglie con bambini e da sportivi di ogni età. Forse richiamati dalle pessime condizioni in cui molto spesso versano i cassonetti traboccanti di rifiuti, non è raro trovarsi faccia a faccia con i cinghiali. E dopo l’aggressione avvenuta a Colle Salario ad avere paura sono soprattutto per i proprietari di cani.

“Non molto tempo fa sono rimasta bloccata al lato della strada con i miei cani, dall’altra parte c’era un cinghiale con suoi i piccoli”, racconta Lavinia, consulente assicurativo, residente a via Tuscia. “Sono rimasta ferma lì per un bel po’. Le più sensibili – prosegue - sono proprio le mamme con i cuccioli. In realtà i cinghiali sono anche buoni ma quando si sentono messi alle strette, senza via di uscita, possono difendersi caricando, soprattutto quando hai i cani, che sono gli animali da cui si sentono più minacciati visto che li usano anche per le battute di caccia”.

Eppure, una soluzione per arginare la presenza dei cinghiali nel quartiere, seppur non definitiva, ci sarebbe: “chiudere il cancello verde che si trova alla fine di via Tuscia” ammette Lavinia “ma ad oggi non si sa neanche chi sia a gestirlo, è un problema vecchio”. Secondo i residenti, la strada sterrata che dalla fine di via Tuscia conduce a Tor di Quinto non è solo pericolosa per i cinghiali ma, anche, per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza: è priva di illuminazione; non ci sono i marciapiedi ed ogni giorno è percorsa da decine e decine di persone, soprattutto giovanissimi, che si recano a piedi presso gli impianti sportivi adiacenti. A questo si aggiunge anche il passaggio delle auto che, nonostante le buche, percorrono quel tratto di strada a velocità sostenuta.